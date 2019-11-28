Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе

На Украине с 28 ноября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Новые правила упрощают порядок пересечения границы для несовершеннолетних лиц. Теперь дети, не достигшие 14-летнего возраста, смогут пересекать линию разграничения не только по загранпаспорту, но и с помощью свидетельства о рождении. Дети, рожденные после 2014 года и не получившие свидетельство о рождении украинского образца, смогут пересекать границу с использованием документов, выданных в самопровозглашенных республиках. Также для получения разрешения на пересечение границы больше не требуется письменное согласие обоих родителей.

Для детей в возрасте от 14 до 16 лет также вводятся некоторые послабления. В случаях, если они пересекают линию разграничения с целью попасть в расположенную на подконтрольной Киеву территории школу, они смогут сделать это лишь при наличии подтверждающего статус ученика документа и без сопровождения родителей.

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При этом ограничение, согласно которому все желающие пересечь линию разграничения обязаны предварительно получить на это разрешение, остается в силе.

Ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо заявил, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии разграничения. Он напомнил, что основная масса пересекающих линию разграничения — это пожилые люди, которые страдают от процедур прохождения КПВВ.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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