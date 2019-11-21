Зеленский отказался от предложения Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о размещении на границе с Россией белорусских пограничников. Об этом он рассказал в ходе прошедшего в Очакове ночного брифинга, передает «Интерфакс».

По словам Зеленского, Лукашенко обещал «обязательно помочь», если Киев обратится к Минску во время взятия границы под свой контроль. Однако президент Украины поблагодарил его и отказался. «Я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — подчеркнул он.

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В сентябре Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Он добавил, что для этого ему необходимо получить согласие Киева и Москвы. При этом Лукашенко подчеркнул, что не намерен напрашиваться в миротворцы и посредники. По его словам, «это вообще исключено», а сам он «просто по-человечески, по-мужски хочет, чтобы этот вопрос решался».

Идея белорусского лидера не встретила поддержки в Москве. Пресс-секретарь российского президента, комментируя предложение, отметил, что минскими договоренностями это не предусмотрено, и необходимо понять отношение участников конфликта к предложению белорусской стороны. Представитель Кремля напомнил, что участниками конфликта являются самопровозглашенные республики Донбасса и Киев.

При этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также отклонил идею введения белорусского миротворческого контингента на территорию Донбасса.

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