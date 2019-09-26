Кремль отреагировал на инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном введении белорусских миротворцев на юго-восток Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 сентября.

По словам Пескова, минскими договоренностями это не предусмотрено, и необходимо понять отношение участников конфликта к предложению белорусской стороны. Представитель Кремля напомнил, что участниками конфликта являются самопровозглашенные республики Донбасса и Киев.

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Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Он добавил, что для этого ему необходимо получить согласие Киева и Москвы.

Лукашенко также заявил, что конфликт в Донбассе должны решать не с помощью европейских формул, в частности «формулой Штайнмайера», а силами трех славянских народов — русского, белорусского и украинского.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014 года.

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