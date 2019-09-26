Лукашенко отказался дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет выстраивать ни с кем дружеских отношений против России. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер объяснил это намерение тем, что в стране проходил референдум, на котором более восьмидесяти процентов жителей страны «выступили за добрые союзнические отношения с РФ». Кроме того, Лукашенко отметил, что «когда было трудно» Белоруссию поддерживали в основном только Россия и Китай. «Поэтому мы не собираемся дружить против России», — сказал он.

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