Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал свозить заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла на экскурсию в Беловежскую пущу во время следующего визита чиновника в республику. Кадры их встречи показал телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко также подарил Хейлу шоколад и книгу. Альбом, который он вручил «на память», содержит фотографии и описания достопримечательностей республики, включая Беловежскую пущу. Также Лукашенко прокомментировал вручение набора шоколада. «Это вам подсластить вашу жизнь», — отметил глава республики.

Хейл пробудет в Белоруссии до 18 сентября. Ранее сообщалось, что во время встречи Лукашенко и Хейл договорились о взаимном возвращении послов в Минск и Вашингтон. Также отмечалось, что проблема Украины сблизила США и Белоруссию. О дате следующего приезда замгоссекретаря неизвестно.

Материалы по теме Лукашенко решил помириться с американцами Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины

Беловежская пуща — остаток реликтового леса в Европе, который был включен в список Всемирного Наследия Человечества ЮНЕСКО. Древние леса сохранились больше всего в одноименном парке в Белоруссии. Свое название местность получила после «беловежских соглашений»: 8 декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины был подписан документ о прекращении существования СССР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!