Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает БЕЛТА.

На встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом Лукашенко выразил уверенность, что урегулировать конфликт без американского вмешательства «попросту не получится».

Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. «Новые идеи должны появиться», — считает белорусский лидер.

В начале года Лукашенко напомнил, что еще в 2014-м предлагал план по прекращению военных действий в Донбассе, но он не был принят.

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С предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины Лукашенко выступал и в 2018 году. В октябре он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако позже признался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По инициативе белорусского лидера Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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