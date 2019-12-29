Пассажиры первого поезда через Крымский мост попали в базу «Миротворца»

Пассажиры первого пассажирского поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга в Крым попали в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Фонтанка».

В частности, в базу сайта попала корреспондент издания Венера Галеева и пассажиры, имена которых упоминались в репортаже о первом поезде через Крымский мост.

Поезд «Таврия» завершил маршрут и прибыл на вокзал в Севастополе 25 декабря в 09:25. Состав отправился в понедельник, 23 декабря, в 14:00 с платформы Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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