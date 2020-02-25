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В Киеве начали расследование из-за слов продюсера о фильмах на украинском

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Владимир Арьев
Владимир Арьев

В Киеве полиция начала расследование из-за слов продюсера телеканала «1+1» Елены Еремеевой о выпуске фильмов на украинском языке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Депутат опубликовал ответ Национальной полиции на свое обращение. В документе говорится, что информация из его заявления внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о нарушении равноправия граждан. По словам Арьева, он будет следить за результатами расследования в отношении продюсера, для которого «украинский язык оказался неполноценным».

В начале февраля стало известно, что «1+1» снял комедийные сериалы для осеннего сезона на украинском языке, а мелодрамы на русском. Как заявила Еремеева, мелодрамы на украинском смотрятся хуже, чем комедии. Актерам тяжело работать «на мове», что потом «влияет на бюджет». «Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто», — сказала продюсер. Министр образования Украины Анна Новосад обвинила «1+1» в неуважении к обществу.

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