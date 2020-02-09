На Украине женщину избили за русский язык

В Киеве в воскресенье, 9 февраля, неизвестные избили на улице женщину из-за русского языка. Об этом сообщает издание «Информатор».

Отмечается, что инцидент произошел около 04:20. В полицию поступило сообщение о женщине, которая сидит на скамейке с окровавленным лицом. Пострадавшая сообщила прибывшим правоохранителям, что ее избили несколько мужчин. Конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.

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Установлено, что у женщины сломан нос, а также выбиты зубы, ее госпитализировали в больницу. Подробности произошедшего устанавливаются.

В конце января украинская компания-перевозчик уволила водителя автобуса, отказавшегося во время рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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