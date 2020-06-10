В Крыму оценили слова Зеленского о стыде россиян за присоединение полуострова

Россиянам всегда было стыдно за то, что Крым вошел в состав Украины, а не за присоединение полуострова к России, считает сенатор от крымского региона Сергей Цеков. Так он оценил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что россиянам будет стыдно за события 2014 года, передает РИА Новости.

«Всегда было стыдно за то, что в 1954 году Крым был подарен Украине», — заявил сенатор и добавил, что при распаде Советского Союза не был жестко поставлен вопрос о возвращении полуострова в состав РСФСР.

Говоря об отношении двух стран, сенатор заявил, что Украина больше всего нуждается в дружбе Киева и Москвы, так как без России она «никогда не станет развитым и цивилизованным государством». По мнению Цекова, Россия уже стала таковой, но была бы гораздо сильнее с Украиной.

Ранее 10 июня Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за то, что в 2014 году к России присоединили Крым. По его словам, без возвращения полуострова в состав Украины, будущие поколения граждан обеих стран не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».

Полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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