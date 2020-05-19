Поклонская предложила Киеву провести референдум в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложил Киеву устроить референдум в «оккупированном» Крыму. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее убеждению, украинским властям следует спросить у населения, поддерживают ли они «бесконечную тягомотину с песней» про «оккупацию» крымского региона, и признать выбор крымчан в пользу России. Поклонская заявила, что Киев должен строить свое будущее с учетом признания российского статуса Крыма как «исторического и юридического факта».

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Парламентарий добавила, что украинские политики только критикуют и ставят под сомнение выбор крымчан. «Уверена, если бы у жителей Украины спросили: "поддерживают ли они бесконечный политический 'плач Ярославны' и распил бюджета на 'деоккупацию' Крыма?" — ответ был бы отрицательным», — заключила она.

18 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разработке «стратегии деоккупации Крыма». Она состоит в «игре в длинную». «Мы понимаем, что это небыстрый процесс. Это постоянный контроль за режимами санкционного давления, усиление давления там, где это возможно. И готовность государственных институтов принять Крым назад, когда этот момент наступит», — заявил глава ведомства.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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