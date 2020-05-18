Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма

Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма». Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Дипломат заявил, что после того, как работа над документом завершится, будут проведены консультации с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью.
Кулеба добавил, что пока не знает, каким будет окончательный формат документа. «Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим», — сказал он.
Он рассказал, что стратегия Украины состоит в «игре в длинную». «Мы понимаем, что это небыстрый процесс. Это постоянный контроль за режимами санкционного давления, усиление давления там, где это возможно. И готовность государственных институтов принять Крым назад, когда этот момент наступит», — заявил Кулеба, подчеркнув, что страна должна быть внутренне готова к «реинтеграции» полуострова.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.