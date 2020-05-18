Глава МИД Украины оценил возможность снятия санкций с России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность снятия Европейским союзом санкций с России. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Дипломат отметил, что российская сторона начала во время пандемии «раскачивать» вопрос снятия санкций в гуманитарных целях, для совместной борьбы с вирусом. Однако, добавил глава МИД Украины, эту историю удалось погасить.

«Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия — это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права», — заявил Кулеба.

По его словам, вопрос ослабления санкций со стороны ЕС находится в зоне контролируемого риска: «Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они, или нет. Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую все втянулись».

22 апреля Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций для борьбы с коронавирусом. «Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим», — заявил тогда Кулеба.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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