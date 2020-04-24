Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством

Блокировка Украиной в ООН резолюции России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса является кощунством. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России.

Отмечается, что Киеву «пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора", коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию».

В постпредстве России подчеркнули, что позиция украинской стороны подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это взаимодействие, считают дипломаты, помогло бы, прежде всего, развивающимся странам, которые «находятся в уязвимом положении».

Ранее стало известно о том, что Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций. «Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В конце марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. Генассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции.

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