Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом она заявила РИА Новости.

По словам парламентария, беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном в онлайн-режиме. «Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым», — сказала Поклонская.

Интервью выйдет на YouTube-канале Гордона в понедельник, 11 мая.

В январе Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России.

Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях и других незаконных действиях. Депутат числится в санкционных списках Евросоюза, Японии, Австралии, Швейцарии, Норвегии и других государств.

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