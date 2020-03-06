Поклонская заявила о «таянии льда» между Россией и Украиной

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выступившего за возобновление подачи воды в Крым. «Между нами тает лед», — написала она в своем Telegram-канале.

Поклонская предположила, что ее послания доходят до президента Украины Владимира Зеленского. Депутат считает, что украинский лидер должен заботиться обо всех украинцах — в том числе о тех, кто находится за пределами страны.

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Кроме того, Поклонская отметила, что договориться о возобновлении подачи воды в Крым удастся не через выступления на ток-шоу, а через «долгие и секретные переговоры». Депутат также порадовалась, что впервые за долгое время власти Украины назвали крымчан людьми. «Теперь следует объяснить адептам "майданной секты", что они тоже люди, а не орангутанги из каменного века», — добавила Поклонская.

Шмыгаль ранее заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. «В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — заявил он.

Проблемы с водой в Крыму начались после присоединения полуострова к России в 2014 году — тогда Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2020-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.

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