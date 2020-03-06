Украина назвала подачу воды в Крым инструментом деоккупации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вопрос о подаче воды в Крым инструментом деоккупации. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает «РБК-Украина».
По словам Кулебы, Украине необходимы две стратегии — по «деоккупации» Донбасса и Крыма, а также стратегия по привлечению инвестиций и возрождению промышленности. Слабому государству с бедной экономикой «очень сложно быть сильным на внешней арене», подчеркнул глава МИД.
«Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым, — это инструмент деоккупации», — заявил Кулеба. — Можно давать, можно не давать, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации».
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, поскольку на полуострове «живут украинцы». Правда, позже он уточнил, что поставки в данный момент невозможны из-за «оккупации» Крыма.
4 марта Верховная Рада утвердила новый состав украинского правительства. Кулеба, занимавший ранее пост вице-премьера по евроинтеграции, возглавил МИД.
После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. Киев обвиняет РФ в оккупации территории.