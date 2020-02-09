Депутат Государственной думы Наталья Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами из-за ситуации с языковым вопросом в стране. Свои рассуждения она опубликовала в Telegram-канале.

По мнению Поклонской, из-за отношения к сложившейся ситуации все соседние страны в ближайшее время станут избегать Украину подобно пиратам из Сомали. Она отметила, что до смены власти в стране в 2014 году проблем с использованием других языков помимо украинского в стране не возникало. В частности, в Киеве повсеместно использовали русский, а в Закарпатье — венгерский.

Однако в настоящее время ситуация изменилась, подчеркнула депутат. «Наверное, скоро и кошечек начнут проверять: а почему они мяукают не на державной мове?!» — предположила она, назвав ситуацию на Украине «языковой инквизицией».

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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