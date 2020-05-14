Поклонская отказалась говорить гадости заявившему о ее предательстве журналисту

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 14 мая.

«Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно», — сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что журналист в ходе интервью предоставил ей возможность высказаться.

Ранее Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Запись беседы вышла на YouTube-канале Гордона в понедельник, 11 мая.

Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал Поклонскую символом предательства, так как она гражданка Украины и до воссоединения полуострова с Россией работала в Генпрокуратуре Украины.

Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях и других незаконных действиях.

40-летняя Наталья Поклонская — член «Единой России», депутатом стала в 2016 году.

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