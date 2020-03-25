Поклонская самоизолировалась

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ушла на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, они с дочерью остались в маленькой квартире в Москве на время пандемии, «чтобы не привезти эту заразу домой в Крым родителям». «Вот мы и сидим. Что поделаешь. Надо потерпеть», — отметила бывший прокурор Республики Крым.

Поклонская подчеркнула, что относиться к коронавирусу легкомысленно нельзя, поскольку «никто точно не знает, с чем именно мы столкнулись». Она отметила, что в Китае эпидемия прошла быстро благодаря дисциплине, в связи с чем она призвала россиян также «потерпеть и посидеть дома».