Поклонская со стыдом рассказала о своих квартирах

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что у нее нет ни квартир, ни домов в собственности. О своей жилищной ситуации она подробно рассказала в интервью телеканалу RT.

«У меня, представляете, стыдно сказать, вот юбилей скоро, а квартир и домов — ноль, — посетовала Поклонская. — Ничего нет, только ведомственное жилье. Одна квартира служебная в Симферополе, прокурорская, которую и не отдают, и не забирают». Депутат отметила, что не может приватизировать крымскую квартиру — несмотря на то, что проработала в органах прокуратуры около десяти лет. Ее стаж не учитывается чиновниками из-за того, что формально она трудилась в прокуратуре Украины. При этом указанная квартира остается в пользовании Поклонской, потому что она является участником «Крымской весны».

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По словам Поклонской, она также пользуется служебной квартирой в Москве — апартаменты предоставлены ей как депутату Госдумы. Политик назвала эту квартиру «любимой перевалочной базой» — в ней хранятся вещи, с которыми она ездит из Москвы в Крым и обратно.

Депутат также сообщила, что в 2019 году она приобрела земельный участок в Симферопольском районе Крыма, в лесу. «Дом купить я не могу, потому что для этого сразу нужна определенная сумма, — пояснила Поклонская. — Я могла приобрести земельный участок, он стоит 800 тысяч рублей. Со временем стала рыть фундамент, начала стройку. Для стройки деньги нужны постепенно, не сразу вся сумма».

Ранее, в феврале, Поклонская объявила себя крымской «няш-мяш» и снялась в «голливудской» фотосессии. Фотографии она опубликовала в своем Telegram-канале.

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