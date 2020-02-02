Поклонская объявила себя крымской «няш-мяш» и снялась в «голливудской» фотосессии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила себя крымской «няш-мяш» и показала кадры с «голливудской» фотосессии. Фотографии она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш"», — написала парламентарий.

Поклонская посоветовала всем «подарить любимым девочкам поход к фотографу». По ее словам, это поднимает настроение и самооценку. «Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», — отметила она и добавила, что будет публиковать снимки «по чуть-чуть».

Мем няш-мяш появился весной 2014 года, когда Поклонскую назначили прокурором Крыма. На ее пресс-конференцию обратили внимание пользователи сети, в особенности, из Японии. После этого в социальных сетях появилось много публикаций, посвященных образу девушки в строгой форме, в том числе в стиле аниме, где популярно слово «няш». Также в честь Поклонской создали видеоклип «Няш-мяш».

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