Поклонская рассказала о злобе на чиновников из-за подаренного блокадникам хлеба

Депутат Наталья Поклонская назвала дурацким и оскорбительным случай с крымскими чиновницами в шубах, которые подарили керченским блокадникам хлеб в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, и заявила, что нормальных людей от подобного поступка «злоба берет». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Нормального человека злоба берет, когда он видит эти снимки [визита крымских чиновниц к блокадникам]. Стоят тети в шубах, видно, жизнь у них, мягко говоря, не бедная. А рядом — бабулька в халате. И держит в руках этот батон. Чем ближе мы будем к Дню Победы, тем больше таких дурацких и оскорбительных случаев мы увидим», — написала Поклонская.

Депутат также призвала россиян не переусердствовать в погоне за патриотизмом, поскольку, по ее мнению, «это выглядит убого». Свой пост Поклонская сопроводила совместной фотографией со своей бабушкой, которая, по словам депутата, «даже в эту украинскую войну отказывается уезжать из своего родного домика».

Ранее одна из навестивших пенсионеров госслужащих Лариса Щербула заявила, что блокадникам подарили не хлеб, а пироги с мясом. По ее словам, только двое попросили чиновников купить им лекарства и коляску. «Лекарства мы уже купили, а завтра коляску купим», — сказала она.

30 января стало известно, что глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что дарить такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.

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