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Вручившая блокадникам хлеб чиновница обвинила россиян в неразборчивости в шубах

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Глава Керченского городского совета Мая Хужина упрекнула россиян в неумении разбираться в шубах после того, как пользователи Facebook раскритиковали ее за подаренные местным блокадникам батоны. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Хужина заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а «имитация». Одной из пользовательниц она написала, что «если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация».

Ранее 30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день полного снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось всего 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что дарить такие подарки стыдно, и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.

После этого заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук осудил чиновниц — он назвал их поведение «унижением тех, для кого память о войне и блокаде является священной».

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Предыстория: Чиновниц в шубах обвинили в унижении блокадников из-за вручения батонов
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