Чиновниц в шубах обвинили в унижении блокадников из-за вручения батонов

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук осудил чиновниц, которые в годовщину полного снятия блокады Ленинграда навестили проживающих в Керчи блокадников и вручили им по батону хлеба и медали. Он назвал их поведение «унижением тех, для кого память о войне и блокаде является священной», передает РИА Новости.

По словам Форманчука, чиновники должны с уважением относиться к людям, которые пережили войну, тогда как навестившие блокадников госслужащие «отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно».

«В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной», — отметил Форманчук.

Он также вспомнил о недавних скандалах, связанных с высказываниями бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, и заявил, что некоторых российских чиновников поразил «какой-то странный вирус». «Чиновники забывают о правилах, о служебном этикете, который прежде всего сводится к уважению тех, на кого они работают», — добавил Форманчук.

Ранее глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook о том, как они с коллегами 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек. На кадрах, опубликованных Хужиной, видно, как чиновницы, одетые в шубы, вручают блокадницам батоны и медали, а потом фотографируются с ними. Пользователи соцсети обратили на это внимание и заявили, что дарить такие подарки стыдно. Некоторые добавили, что ветеранам могли бы подарить путевки в санаторий или что-то другое.

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