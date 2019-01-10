Крымского чиновника поймали на экономии на ветеранах

Бывший директор департамента капитального строительства Севастополя Андрей Попов предстанет перед судом за выдачу ветеранам заведомо непригодных для жилья квартир. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в ходе исполнения госпрограммы на 2017-2020 годы, в рамках которой ветеранов должны были обеспечить девятью квартирами общей стоимостью 20 миллионов рублей. Севастопольский чиновник заключил дополнительные соглашения с подрядчиком, в которых были незаконно уменьшены площадь закупаемых квартир и стоимость госконтракта.

Отмечается, что квартиры были предоставлены без проведения экспертиз на соответствие требованиям законодательства, строительно-техническим и санитарным нормам. Так, по словам внучки одного из ветеранов, пенсионер получил лишь половину комнаты в «однушке», разделенной перегородкой. Кроме того, в квартиру и подъезде были установлены две двери, а также частично отсутствовали коммуникации.

Попову предъявлено обвинение в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан». В ближайшее время его дело будет направлено для рассмотрения в суд. Ранее глава Севастополя понизил в должности Попова.

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