Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой

Видео ожесточенной драки в кафе «Шаверма» в Санкт-Петербурге опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как мужчина побил четверых молодых людей, стоявших за ним в очереди.

Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией. В ответ тот набросился на них со стулом.

РЕН ТВ отмечает, что мужчина оказался ветераном второй чеченской кампании и служил в разведроте.

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