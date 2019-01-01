Российский хоккеист устроил дебош на борту самолета

Дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи — Москва, устроил «известный российский хоккеист». Об этом со ссылкой на собственные источники во вторник, 1 января, сообщает «Интерфакс».

Во время полета спортсмен злоупотребил алкоголем и напал на бортпроводницу, отказавшую ему в очередной порции виски. Отмечается, что после этого правонарушитель подрался с другим пассажиром.

Из-за случившегося самолет пришлось экстренно посадить в Воронеже. Мужчина, учинивший дебош, задержан. Его личность установлена, но имя не называется.

Осенью футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. В результате их действий пострадали несколько человек. В данный момент Кокорин и Мамаев находятся под арестом в СИЗО. Они пробудут там до 8 февраля.

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