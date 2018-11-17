Умер лишившийся квартиры из-за мошенников 93-летний ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны 93-летний Анатолий Доронин скончался после того, как у него обманом отобрали единственное жилье. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации портала «Вести.Ru», в 2017 году к старику пришли мошенники и сообщили о долгах его внука перед микрофинансовой организацией в 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники сказали Доронину, что если он не даст им денег, то его внука «посадят», а с правнуком-школьником «может что-то случиться». Испуганный ветеран согласился взять кредит под залог квартиры, однако вместо договора коллекторы подсунули ему дарственную на его двухкомнатную квартиру в московском районе Гольяново.

Доронин пробовал отсудить имущество, но суд признал сделку законной и отказал в обжаловании. Квартиру продали, но новая хозяйка позволила старикам пожить в ней до смерти. Более месяца мужчина ходил по Москве с табличкой с просьбой о помощи.

8 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу Доронина.