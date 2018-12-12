Назван размер новой ежемесячной выплаты российским ветеранам

Участникам Великой Отечественной войны будут платить по 44 тысячи рублей в месяц с 2019 года, передает «Интерфакс».

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании организационного комитета «Победа».

Ранее 12 декабря президент Владимир Путин предложил сделать ежегодной материальную помощь ветеранам Великой Отечественной в канун Дня Победы. «Власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке», — добавил он.

В мае нынешнего года участникам войны выделили по 10 тысяч рублей. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова подчеркнула, что эту выплату ветераны будут получать ежегодно.

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