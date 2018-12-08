Униженный доплатой ветеран пообещал отправить ее Медведеву

Пенсионер Владимир Попов сообщил, что обращался в социальный центр Магадана для перевода своей доплаты к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву, но его письмо не приняли. Ветеран труда намерен добиться этого, передает РИА Новости.

Материалы по теме На автомате Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов

Попов рассказал, что доплата в 683 рубля к его пенсии унижает его человеческое достоинство. «Поэтому я решил перечислять эти деньги председателю правительства Медведеву. Но бумагу в соццентре у меня отказались принять», — пояснил он.

Руководитель регионального «Социального центра» Магадана Анатолий Куликов ранее уточнял, что речь идет не о прибавке к пенсии, а о выплате, которую предоставляют ветеранам в качестве компенсации за плату коммунальных услуг. Также он отмечал, что эти средства перечисляются адресно, то есть перевести их другому человеку невозможно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!