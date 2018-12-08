Униженный доплатой ветеран пообещал отправить ее Медведеву

Пенсионер Владимир Попов сообщил, что обращался в социальный центр Магадана для перевода своей доплаты к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву, но его письмо не приняли. Ветеран труда намерен добиться этого, передает РИА Новости.
Попов рассказал, что доплата в 683 рубля к его пенсии унижает его человеческое достоинство. «Поэтому я решил перечислять эти деньги председателю правительства Медведеву. Но бумагу в соццентре у меня отказались принять», — пояснил он.
Руководитель регионального «Социального центра» Магадана Анатолий Куликов ранее уточнял, что речь идет не о прибавке к пенсии, а о выплате, которую предоставляют ветеранам в качестве компенсации за плату коммунальных услуг. Также он отмечал, что эти средства перечисляются адресно, то есть перевести их другому человеку невозможно.