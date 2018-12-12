Путин поручил пересмотреть формат выплат ветеранам

Президент России Владимир Путин предложил оказывать дополнительную единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы ежегодно, а не только к юбилейным датам. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 декабря.

«Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке», — сказал глава государства на заседании российского организационного комитета «Победа».

3 мая заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что ежегодно участники Великой Отечественной войны получат в честь Дня Победы по 10 тысяч рублей. Она напомнила, что решение о регулярности выплат ранее принял Владимир Путин.

1 апреля были проиндексированы на 2,9 процента социальные пенсии инвалидам войны, ветеранам боевых действий и лицам, достигшим 80-летнего возраста.

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