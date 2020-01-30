Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали

Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали. Об этом глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook.

На кадрах, опубликованных Хужиной, видно, как чиновницы, одетые в шубы, вручают блокадницам батоны и медали, а потом фотографируются с ними. Пользователи соцсети обратили на это внимание и заявили, что дарить такие подарки стыдно. Некоторые добавили, что ветеранам могли бы подарить путевки в санаторий или что-то другое.

В ответ на один из комментариев Хужина заявила: «Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение». Обнаружить комментарий на странице Хужиной не удалось, однако его скриншот опубликовало издание «Общественная служба новостей».

Ранее в поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой. Чиновники перепутали ее с другой пенсионеркой. Когда Новосельцева указала им на ошибку, они забрали пакет, но оставили ей цветы и ушли. Правнучка рассказала о произошедшем в соцсетях, после чего Лидии Новосельцевой позвонили из администрации и пообещали прийти к ней на 97-летие.

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