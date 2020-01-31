Поклонская оценила резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале оценила резолюцию ПАСЕ, в которой содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.

«Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию — это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого — как в песне "Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить..."», — написала она.

Поклонская также напомнила, что ответственность за утрату Крыма лежит на властях Украины, которые в 2014 году «выгнали и вынудили защищаться от националистов […], а теперь везде трубят, что во всем виновата Россия».

«Мне всегда было интересно наблюдать за тем, как люди могут перевоплощаться: сегодня выгнал из дома с угрозой "Зарежу!", а завтра «на людях», вытирая слезу на щеке, заключает в объятия с вопросом "Почему же ты ушла?" или с криками "Тебя увел другой!"» — отметила депутат.

Ранее резолюцию ПАСЕ оценил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, она «в полном объеме содержит в себе инерцию мышления, набранную ПАСЕ в последние пять лет», а Россию обсуждали без самой России «и очевидно предвзято». Сенатор добавил, что за пять лет было принято несколько «очень жестких антироссийских резолюций», которые были весьма поверхностными и преследовали «совершенно очевидные политические цели».

31 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой в том числе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине. В документе отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России. Также ПАСЕ потребовала от Москвы «положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины».

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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