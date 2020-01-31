В Совфеде оценили резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу выполнения странами-членами своих обязательств была принята в отсутствие России и не будет иметь никакого эффекта. Так резолюцию оценил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает RT.

По мнению Косачева, резолюция «в полном объеме содержит в себе инерцию мышления, набранную ПАСЕ в последние пять лет», а Россию обсуждали без самой России «и очевидно предвзято». Он добавил, что за пять лет было принято несколько «очень жестких антироссийских резолюций», которые были весьма поверхностными и преследовали «совершенно очевидные политические цели».

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Ранее 31 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой в том числе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине. В документе отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России. Также ПАСЕ потребовала от Москвы «положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины».

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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