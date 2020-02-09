Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Парламентарий призналась, что после того, как она недавно объявила себя в телеэфире «русской украинкой», ее подвергли критике. «В воздухе повис главный вопрос: "Ху из миссис Поклонская?" (ну, по национальности)», — написала бывший прокурор Республики Крым.

Чтобы доказать, что она имеет право так себя называть, Поклонская прибегла к генетическому анализу. Она сравнила ДНК с прокурорским архивом, где хранятся все сведения о человеке.

Поклонская пошутила, что у нее могут обнаружить связи с «древними и пугающими многих влахами» и татарами, а также найти их общих предков с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее депутат опубликовала снимки с «голливудской» фотосессии, на которой предстала в непривычно женственном образе. Поклонская шутливо назвала себя крымской «няш-мяш» и призвала мужчин «подарить любимым девочкам поход к фотографу».

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