Целая семья заразилась коронавирусом в российском городе

В Челябинске коронавирусом заразилась семья из четырех человек. Отца, мать, дочь и бабушку госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве по региону, передает Regnum.

По словам собеседника агентства, один из родственников не соблюдал эпидемиологический режим после возвращения из заграничной поездки, в результате чего вся семья оказалась в городской больнице №8. Их диагноз подтвердили анализы на коронавирус, сделанные в новосибирской лаборатории «Вектор».

До этого в Челябинске был всего один зараженный, теперь их стало пять.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. Умерших от коронавируса на территории страны не зафиксировано.

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