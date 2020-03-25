Российских заключенных привлекут к борьбе с коронавирусом. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил РИА Новости, что исправительные учреждения региона будут шить медицинские маски из марли.
«Растут цены на все средства индивидуальной защиты. Мы отправили в наши учреждения исправительной системы запасы марли — порядка 16 тысяч метров — для пошива марлевых повязок. Это техническое исполнение, дальше будем эту работу продолжать», — рассказал губернатор, выступая перед краевыми депутатами.
Также он добавил, что тотального закрытия транспортного сообщения с Владивостоком из-за эпидемии коронавируса не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае выявили первые два случая заражения коронавирусом. Один из пациентов прибыл из круиза по Европе, а второй — из Мексики. На данный момент они находятся в инфекционной больнице под наблюдением медиков.
18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок. Из документа следует, что заключенные должны шить маски ежедневно. Помимо масок в категорию средств индивидуальной защиты входят халаты и лекарства.
По данным на 25 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. 22 человека излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения