Российских заключенных привлекут к борьбе с коронавирусом. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил РИА Новости, что исправительные учреждения региона будут шить медицинские маски из марли.

«Растут цены на все средства индивидуальной защиты. Мы отправили в наши учреждения исправительной системы запасы марли — порядка 16 тысяч метров — для пошива марлевых повязок. Это техническое исполнение, дальше будем эту работу продолжать», — рассказал губернатор, выступая перед краевыми депутатами.

Также он добавил, что тотального закрытия транспортного сообщения с Владивостоком из-за эпидемии коронавируса не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае выявили первые два случая заражения коронавирусом. Один из пациентов прибыл из круиза по Европе, а второй — из Мексики. На данный момент они находятся в инфекционной больнице под наблюдением медиков.

18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок. Из документа следует, что заключенные должны шить маски ежедневно. Помимо масок в категорию средств индивидуальной защиты входят халаты и лекарства.

По данным на 25 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. 22 человека излечились.

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