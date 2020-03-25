Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам политика, это лучший способ избежать распространения опасного вируса. Жириновский считает, что сейчас необходимо закрепить достигнутый результат, ужесточив принятые меры.

«Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации», предложил лидер ЛДПР. Он привел в пример главного врача-инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову, которая нарушила карантин по коронавирусу после поездки в Испанию. Также Жириновский напомнил о главном враче областной клинической больницы в Калужской области Владимире Кондюкове, который уехал в отпуск в Таиланд без разрешения в период пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 421 тысячу человек, скончались 18,8 тысячи, более 107,7 тысячи вылечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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