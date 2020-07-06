Командующий ВМС Украины пообещал «вернуть» Севастополь

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся», — сказал Неижпапа.

По его словам, у многих украинских офицеров в Крыму осталось имущество и родственники, но сам он не намерен посещать «оккупированный» полуостров: «Я к этому отношусь категорически — я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка».

Ранее Неижпапа заявил, что корабли ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. В Кремле слова Неижпапы назвали глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности командующего ВМС Украины и назначил на эту должность Алексея Неижпапу.

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