Глава МИД Украины призвал «не тешить себя иллюзиями» по поводу Крыма

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сограждан «не тешить себя иллюзиями» по поводу переговоров с Россией о принадлежности Крыма, сообщает «Главред».

Он отметил, что обсуждение крымского вопроса в «минском формате» может блокировать прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом Киев «наступательно продвигает» в международных переговорах тему о принадлежности полуострова, заверил Кулеба.

Он заявил, что Россия может попытаться избежать переговоров по Крыму, поэтому Украина должна «создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной». «Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать», — сказал Кулеба.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию оккупированной.

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