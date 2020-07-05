В Крыму назвали главного врага Украины

Главный врагом Украины является не Россия, а украинские националисты. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Он считает, что именно националисты уничтожают Украину и продолжают разрушать «многовековые братские связи между нашими странами и народами». Цеков призвал власти Киева прекратить воинственную риторику в отношении России и посоветовал не идти на поводу у западных покровителей. Сенатор добавил, что Россия может отразить любую атаку со стороны любого противника.

Ранее Цеков заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине. По его словам, Украина как государство состоялась благодаря России. Цеков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо понимает реалии.

Сенатор напомнил, что если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.

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