Россия заявила об отсутствии прорыва на переговорах по Донбассу из-за Украины

Переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Козак заявил, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса. Он отметил, что в Киеве все чаще звучат предложения о том, что Донбассу вообще не нужен никакой статус и региону следует воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — отметил Козак.

Российский представитель также рассказал о том, что децентрализации, о которой постоянно говорят украинские власти, не видели еще ни жители Украины, ни жители Донбасса, так что никто не понимает, о чем вообще идет речь.

Ранее в Берлине завершились переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки», которые продлились десять часов. В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак).

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