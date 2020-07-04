Переговоры советников «нормандской четверки» в Берлине продлились десять часов

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что переговоры продлились около десяти часов. В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак).

Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, которые позже будут уточнены. При этом Украина пока что не прояснила, когда будет подготовлен проект поправок по децентрализации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал слабым прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что украинская сторона придерживается всех взятых на себя обязательств.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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