Украина анонсировала «нормандский саммит»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение в 2020 году очередного «нормандского саммита». Об этом сообщает «Страна.ua».

Он уверен, что встреча глав правительств России, Украины, Франции и Германии состоится в Берлине несмотря на пандемию коронавируса. Глава офиса выразил надежду на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе по итогам встречи, отметив, что диалог с Россией сложный, но он идет.

Также Ермак заявил о стремлении Киева на следующей видеоконференции Трехсторонней контактной группы назначить на переговорах в «минском формате» представителей Донбасса из числа переселенцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории. Он подчеркнул, что Украина все еще не намерена вести прямой диалог с представителями республик Донбасса.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» с участием лидеров «четверки» прошел в Париже в декабре 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.

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