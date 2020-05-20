Зеленский заявил о неизбежности прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о диалоге со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляция пресс-конференции доступна в YouTube.

По словам Зеленского, его диалог с Путиным является неизбежным. Украинский лидер при этом заметил, что в последнее время телефонных переговоров с президентом России у него не было.

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В то же время он подчеркнул, что Украина должна договариваться с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Зеленский добавил, что приоритетом в переговорах по Донбассу остается «минский формат». При этом украинские власти готовы дать год для реализации минских соглашений. «Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Нам нужен результат», — пояснил Зеленский.

Ранее 20 мая Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Он также анонсировал проведения саммита в «нормандском формате».

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