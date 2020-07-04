Объяснено право России выдвигать требования к Украине

Россия является единственной страной в мире, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине. Это право объяснил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут РИА Новости.

По его словам, Украина, как государство, состоялось благодаря России. Цеков заметил, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо понимает реалии.

Сенатор напомним, что если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году, к украинским землям относилась небольшая территория. «Россия защищала, развивала и расширяла Украину», — сказал он, добавив, что юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что страна получила благодаря воссоединению с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. «Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — заявил он, отвечая на вопрос о законе об особом статусе Донбасса, который Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля.

Зеленский также сказал, что пока не готов комментировать итоги встречи «нормандской четверки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!