ДНР отказалась возвращаться в состав Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам политика, жителям Донбасса чужда «русофобская и неонацистская идеология Украины». Они связывают свое будущее исключительно с Россией и усилением интеграционных процессов, а вероятность возвращения в состав Украины Пушилин оценил как равную нулю.

Кроме того, глава республики считает, что это не нужно и самой Украине. «Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри», — заявил он.

Ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о невозможности возврата Донбасса. «Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — отметила политик. Она добавила, что нынешнее руководство Украины не делает ничего для прекращения «хотя бы боевых действий».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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