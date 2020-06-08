На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о невозможности возврата Донбасса в эфире телеканала «112», передает РИА Новости.

«Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — отметила политик. Она добавила, что нынешнее руководство Украины не делает ничего для прекращения «хотя бы боевых действий».

По словам Лукаш, согласно отчетам ОБСЕ, украинские солдаты занимались на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «пытками,грабежами и насилием».

Экс-министр добавила, что команда президента Украины Владимира Зеленского лишь «продолжает имитировать некие игры в мирный процесс».

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Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти «категорически не устраивает» медлительность минского процесса урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Политик посетовал, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушают «едва ли не самое важное условие для продвижения к миру» — режим тишины. Ермак также сообщил, что следующий этап взаимного освобождения удерживаемых и пленных лиц «пока заторможен».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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