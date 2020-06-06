Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР

Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке. Они пересекли границу по реке Северский Донец, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Двое мужчин и одна женщина оказались на контролируемой Киевом территории, чтобы «решить социально-бытовые вопросы». Здесь их и задержали пограничники вместе с сотрудниками СБУ.

Граждан привлекли к административной ответственности за нарушение порядка пересечения границы с неподконтрольными Киеву территориями и передали правоохранителям. Они должны будут решить, определять ли нарушителей в обсерватор или нет, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным ООН, с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году в Донбассе погибли по меньшей мере 3,4 тысячи гражданских лиц. Внутренними переселенцами (беженцами на территории собственной страны) стали 1,3 миллиона человек. Также из-за войны еще примерно 3,5 миллиона человек нуждаются в помощи и защите.

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